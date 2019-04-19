На популярном черноморском курорте пляж залили бетоном
На залитом участке начнут строительство кафе
Ранее мы писали, что пляжи Одессы готовят к турсезону. Водолазы обследуют дно перед началом каждого купального сезона, чтобы обезопасить отдыхающих.
Кроме того, как сообщалось, одесситы разработали интерактивную карту туробъектов. У каждой достопримечательности на карте есть свой значок и цвет.
Напомним, доходы Украины от туризма выросли в 2,5 раза. В Кабмине объяснили, что способствует развитию отрасли.
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