Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,84
30,19
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Одессы

На популярном черноморском курорте пляж залили бетоном

Сегодня, 16:06

На залитом участке начнут строительство кафе


В Затоке Одесской области неизвестные залили бетоном 400 метров общественного пляжа. Их на видео ночью засняли местные жители, а утром неподалеку начатого незаконного строительства появился информационный стенд. На нем изображено будущее кафе и написано, что пляж отныне оградят забором. О заказчике и исполнителе работ информации пока нет.

Ранее мы писали, что пляжи Одессы готовят к турсезону. Водолазы обследуют дно перед началом каждого купального сезона, чтобы обезопасить отдыхающих.

Кроме того, как сообщалось, одесситы разработали интерактивную карту туробъектов. У каждой достопримечательности на карте есть свой значок и цвет.

Напомним, доходы Украины от туризма выросли в 2,5 раза. В Кабмине объяснили, что способствует развитию отрасли.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег пляж, одесская область, неизвестные, бетон

Вы сейчас просматриваете новость " На популярном черноморском курорте пляж залили бетоном". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Киевские пляжи начали готовить к купальному сезону

17 апреля, 14:56

Искупаться можно будет на 14 пляжах

Туристический сезон в Одессе: комиссия проверяет состояние пляжей, а водолазы – дно

16 апреля, 19:38

С морского дна поднимают жестяные банки и бутылки, а на песке смотрят на санитарное состояние

Солнечный день в Одессе: люди на пляже кормили чаек и наслаждались погодой

3 апреля, 03:08

Первый по-настоящему весенний день многие одесситы провели у моря

В Бердянске начали готовить пляжи к курортному сезону: опубликованы фото

7 марта, 04:16

Бердянские коммунальщики убрали водоросли с городского пляжа

В США спасли кота-оборотня. Эту породу зафиксировали 9 лет назад

Савченко после освобождения сделала заявление в зале суда

Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт

Как украинцев обманывают на карточных расчетах

Диетолог развенчала мифы о кофе

Российский наемник поразил откровениями о Сирии

Стала известна причина пожара в соборе Парижской Богоматери

Исхудавшая Алла Пугачева напугала всех (фото)

Гарвардский астроном настаивает, что Омаумама — космокорабль

Постановление Кабмина облегчит жизнь водителям

Эксклюзивные спортивные костюмы от украинского дизайнера

Секреты выращивания белых грибов в домашних условиях. Жми

Продукты по нормам Европейского Союза: к чему идет Украина

Вчера, 07:37

Наша страна должна постепенно приближать пищевое законодательство к европейским нормам

"Такого феномена избирательной кампании не было ни в одной стране мира": интервью с послом Канады в Украине

17 апреля, 07:39

По словам Романа Ващука, украинцы столетиями скептически относились к власти, хотя сейчас подобные тенденции существуют и на Западе

Пять лет после войны: как ВСУ освобождали захваченный Славянск и чем город живет сегодня

17 апреля, 07:00

ВСУ встречали с радостью, иллюзии о РФ разбились о реальность, а горожане мечтают о порядке

ТОП-кошельки страны: сколько заработали и приобрели Турчинов, Гройсман, Луценко и Смолий

17 апреля, 07:00

Мы изучили отчеты о доходах первых лиц за 2018 год

Бегающая красотка, которой любуются даже звездные коллеги

Ученые назвали неожиданную опасность кошек для их хозяев

Каков ваш физиологический, а не хронологический возраст