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Не выходила из дома: в Житомирской области COVID-19 заразилась одинокая бабушка

8 апреля, 14:43

Тина Наринецкая

83-летняя пенсионерка скрывает, от кого могла заразиться

В поселке Черняхов Житомирской области коронавирусную инфекцию подтвердили у 83-летней женщины. Пенсионерка уверяет, что никуда не выезжала и все время находилась дома. Об этом рассказал пресс-секретарь главы Житомирской ОГА Юрий Мельник.

"Зафиксировано случай в поселке Черняхов. Больная коронавирусом 83 летняя пенсионерка скрывает, где заразилась", – сообщил он.

Мельник отметил, что, по словам женщины, она никуда не ездила и все время находилась дома.

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"Вместе с тем возникает вопрос, где женщина могла заразиться. Сейчас устанавливают ее контакты. Одна из версий, почему пенсионерка молчит – у нее, возможно, есть родственники в других городах, и она не хочет, чтобы их нашли", – добавил он.

За последние сутки в области COVID-19 подтвердили у еще 13 человек. Таким образом в регионе зафиксировали 27 случаев коронавируса. Инфекция уже пробралась в Бердичевский, Малинский, Коростенский, Радомышльский, Черняховский, Житомирский районы и в сам Житомир.

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Что касается 13 новых случаев, то они были обнаружены в:

  • Житомире – 2 (женщина 67 лет и мужчина 65 лет)
  • Черняховском районе – 1 (женщина 83 лет)
  • Малинском районе – 4 (мужчина 52 года, женщина 45 лет, мужчина 56 лет, женщина 57 лет)
  • Бердичевском районе – 3 (женщина 76 лет, женщина 79 лет, женщина 45 лет)
  • Коростенском районе – 2 (женщина 47 лет, женщина 40 лет)
  • Житомирском районе – 1 (женщина 78 лет).

Ранее мы сообщали, что в больницах Украины сейчас лечатся 757 инфицированных коронавирусом человек. 33 из них находятся в критическом состоянии.

Напомним, недавно Кабмин разъяснил новые ограничения во время карантина.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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бабушка инфекция коронавирус житомирская область

Источник: УНИАН

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