Неизвестное вещество распылили в школе Николаева: 32 ребенка в больнице

В Николаеве сегодня утром, 21 мая, в школе распылили неизвестное вещество, в результате чего было эвакуировано около 400 учеников. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Как отмечается, в здании школы, что в Заводском районе Николаева был распылен неизвестный аэрозоль с резким запахом.

"Из школы эвакуированы около 400 учеников. Предварительно 32 ребенка направлены в лечебные учреждения с целью уточнения состояния здоровья. Жизни детей угрозы нет", – говорится в сообщении.

Как сообщается, после проведения замеров опасных веществ в воздухе обнаружено не было.

Накануне в Польше эвакуировали школу из-за распыления неизвестного вещества. Более 30 детей пожаловались на проблемы с дыханием и резь в глазах, а 17 из них попали в больницы.

Также мы писали, что неизвестный распылил слезоточивый газ во время перемены в школе села Новоукраинка. В школе учатся 75 детей. Сейчас занятия приостановлены, школьников отпустили домой. В полиции отметили, что информации о пострадавших на данный момент не поступало. В школе были взяты образцы воздуха на анализ.

Напомним, 8 мая в средней школе №8 в Черкассах дети вдруг почувствовали себя плохо. Симптомы были схожи – тошнота, головная боль, головокружение. Дети начали терять сознание. Взрослые также жаловались на затруднение дыхания. В результате на больничных койках оказались более 50 человек. Большинство – дети. Одиннадцать школьников попали в реанимацию и никто не смог сказать внятно, в чем причина.