Несут фрукты и шоколадки: что происходит под санаторием в Новых Санжарах (фото и видео)

В Новых Санжарах, где 20 февраля произошли акции против прибытия эвакуированных из Китая и столкновения с полицией, для людей, которым придется две недели провести в медучреждении Нацгвардии, начали приносить разные вкусности.

Среди гостинцев оказались фрукты, шоколадки, печенье и напитки.

Так, журналист Владимир Рунец в своем Facebook сообщил о том, что одними из первых с гостинцами прибыли переселенцы из Донецка.

"Приехали переселенцы из Донецка. Привезли все, что смогли. Нас уже обвиняли, что война из-за нас. Этих людей обвинят, что вирус из-за них. От интервью отказались, разгрузили машину и уехали", - кратко описал ситуацию он.

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Между тем, в сети появилось короткое видео о том, как происходила передача продуктов.

Видео: facebook/suspilne.news

В свою очередь, военный корреспондент новостей "Сегодня" Александр Махов, который оказался единственным представителем медиа среди эвакуированных из Китая украинцев, поделился эмоциями от первых часов пребывания в санатории.

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"Доброе утро, Украина! В Новых Санжарах погода просто супер! Температура 36,6. Смотрите телеканал "Украина" и "Украина24". Заражайтесь новостями", – с юмором написал он.

Добавим, что ветеран боев на Донбассе, владелец ресторана "Пицца Ветерано" Леонид Остальцев признался, что он шокирован увиденным на видео из Новых Санжар и напомнил, что бросать своих – свинство, а также признал, что "тест на человечность некоторые "люди" не прошли" и анонсировал, что его заведение направит вкусные гостинцы для украинцев и иностранцев, эвакуированных из Китая.

Напомним, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что ему известно, кто может стоять за протестом местных жителей в Новых Санжарах в связи с прилетом эвакуированных украинцев из Уханя. Аваков заявил, что те люди, которые совершили правонарушения, бросали камни, задержаны.

"Мы будем решать, как они будут наказаны", – сказал глава МВД.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев в Новые Санжары

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