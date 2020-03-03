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Очень ждут, когда смогут обнять близких : 13 день обсервации в Новых Санжарах

3 марта, 13:07

Екатерина Степаненко

Некоторые из эвакуированных не виделись с близкими почти год

13 й день обсервации. Эвакуированные из Китая украинцы и иностранцы ждут результатов анализов и мечтают вернуться домой. О состоянии здоровья и настроении тех, кто сейчас находится в медцентре Нацгвардии уже готов рассказать корреспондент "Сегодня" Александр Махов, который стал единственным представителем украинских СМИ на борту самолета, вылетевшего в Ухань для эвакуации украинцев и иностранцев.Александр остается в "Новых Санжарах", чтобы пройти весь срок обсервации и показывать происходящее изнутри.

"Все уже готовятся поехать домой. Договариваются с родственниками, друзьями и близкими, чтобы те приехали за ними и забрали. И очень ждут, когда смогут обнять своих близких, потому что многие не виделись около года с ними. Работали в Китае долго, потом были на карантине в Ухане, а теперь вот в обсервации в Новых Санжарах", – рассказывает Александр.

А еще вчера наконец-то были разыграны награды первого международного турнира в условиях обсервации:

"Завершился турнир по настольному теннису. В нем победил Александр, отец из Мариуполя, это та семья из Мариуполя – отец, мать и сын. Ну вот именно этот Александр и победил. В напряженной борьбе выборол первое место и забрал кубок, который предоставила Львовская федерация настольного тенниса".

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А корреспондент новостей "Сегодня" не только принял участие в соревнованиях, но и занял одно из призовых мест.

"Я тоже боролся и был в финале. И хочу сказать, что выборол третье место. Я очень рад этому, потому что на самом деле соперники были очень сильными. В том числе и из Черногории и Доминиканской республики. Но я всех победил и привезу медаль в редакцию", – делится Александр.

А тем временем жительница Новых Санжар рассказала, зачем бросала камни в автобусы, на которых приехали эвакуированные в обсервацию. Ей вручили подозрение, но она уверяет, что снова бы вышла протестовать.

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Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев в Новые Санжары

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карантин Новые Санжары коронавирус

Источник: Сегодня

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