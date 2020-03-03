"Стыдно только за одно": жительница Новых Санжар рассказала, зачем бросала камни в автобусы

Жительница Новых Санжар, в которые привезли эвакуированных из Китая, рассказала, зачем бросала камни в автобусы с людьми.
"Подозрение мне вручили. И я честно вам скажу, мне стыдно за одно – за маты. Что учителя видели. Это я своих детей опозорила. За то, что я швыряла камни мне не стыдно. И было бы еще такое – все равно выходила бы и протестировала", – сказала женщина в интервью Pavlovsky News.
По словам женщины, на протестах она оказалась случайно, ведь искала среди митингующих сына. В это время полиция начала разгонять людей.
"Мы женщины, мы же не можем полицию осилить. Мы взяли камни и бросали в них. Мы в автобусы не бросали. Это так сделают может, словно в автобусы. Но в автобусы я не бросала", – отметила женщина.
Что касается причин паники, она объяснила, что переживала за своих детей и опасалась, что они могут заразиться. За бросание камней женщине вручили подозрение за хулиганство и ей грозит штраф.
А тем временем в медчасти "Новые Санжары" находящиеся в обсервации украинцы и иностранцы ожидают результатов очередного теста на коронавирус.
Также мы писали, что, чтобы не допустить занесения на территорию Украины опасный коронавирус, в страну запретили ввоз домашних и диких животных из Китая.
Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев в Новые Санжары
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк