Ограбление ювелирного магазина в Херсоне: в полиции показали видео
Правоохранители провели обыски по месту жительства подозреваемых и изъяли значительное количество оружия
Полиция обнародовала видео с камер наблюдения, которые зафиксировали процесс разбойного нападения на ювелирный магазин в Херсоне.
ак написал на странице в Facebook первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, подозреваемых разыскивают на территории пяти областей – Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской.
Правоохранители провели обыски по месту жительства подозреваемых и изъяли значительное количество оружия, гранат, боеприпасов и драгоценностей.
Напомним, ранее мы сообщали о нападении грабителей на ювелирный магазин в одном из торгово-развлекательных центров Херсона. Во время погони копов за разбойниками преступники открыли огонь, сожгли одну из своих машин и скрылись.
Ранее полиция сумела установить возможных участников вооруженного ограбления ювелирного магазина в Херсоне, которые со стрельбой ушли от погони вместе с награбленным.