Ограбление ювелирного магазина в Херсоне: в полиции показали видео

Правоохранители провели обыски по месту жительства подозреваемых и изъяли значительное количество оружия

Полиция обнародовала видео с камер наблюдения, которые зафиксировали процесс разбойного нападения на ювелирный магазин в Херсоне.

ак написал на странице в Facebook первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, подозреваемых разыскивают на территории пяти областей – Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской.

Правоохранители провели обыски по месту жительства подозреваемых и изъяли значительное количество оружия, гранат, боеприпасов и драгоценностей.





ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В Херсоне разбойники с оружием ограбили ювелирный магазин и отбились от копов

Напомним, ранее мы сообщали о нападении грабителей на ювелирный магазин в одном из торгово-развлекательных центров Херсона. Во время погони копов за разбойниками преступники открыли огонь, сожгли одну из своих машин и скрылись.

Ранее полиция сумела установить возможных участников вооруженного ограбления ювелирного магазина в Херсоне, которые со стрельбой ушли от погони вместе с награбленным.