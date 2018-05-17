Ограбление ювелирного магазина в Херсоне: в полиции показали видео

Сегодня, 03:24

Правоохранители провели обыски по месту жительства подозреваемых и изъяли значительное количество оружия

 

Facebook/Вячеслав Аброськин
Facebook/Вячеслав Аброськин

Полиция обнародовала видео с камер наблюдения, которые зафиксировали процесс разбойного нападения на ювелирный магазин в Херсоне.

ак написал на странице в Facebook первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, подозреваемых разыскивают на территории пяти областей – Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской.

Правоохранители провели обыски по месту жительства подозреваемых и изъяли значительное количество оружия, гранат, боеприпасов и драгоценностей.


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Напомним, ранее мы сообщали о нападении грабителей на ювелирный магазин в одном из торгово-развлекательных центров Херсона. Во время погони копов за разбойниками преступники открыли огонь, сожгли одну из своих машин и скрылись.

Ранее полиция сумела установить возможных участников вооруженного ограбления ювелирного магазина в Херсоне, которые со стрельбой ушли от погони вместе с награбленным.
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Источник:

"Сегодня"

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