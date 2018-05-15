В Херсоне разбойники с оружием ограбили ювелирный магазин и отбились от копов

Разбойники сумели оторваться от полицейской погони, сожгли одно из своих машин, и скрылись

В Херсоне вечером 14 мая несколько человек в масках совершили ограбление ювелирного магазина в торгово-развлекательном центре, оказали вооруженное сопротивление полицейским и скрылись. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Полицейские установили, что в магазин ворвались несколько мужчин в масках. Угрожая предметами, похожими на оружие, злоумышленники завладели ювелирными изделиями", – говорится в сообщении.

Копы отметили, что ограбление в торговом центре "Фабрика" обошлось без пострадавших, а после него злодеи сели в машину "неизвестной марки" и скрылись. На территории Херсонской и трех соседних областей был введен оперативный план "Перехват". Открыто уголовное производство по статье "разбой".

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Как сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин, при попытке задержания полицейскими грабители оказали вооруженное сопротивление стражам порядка, сожгли одну из своих машин, и все-таки скрылись.

При этом ни точное число участников нападения, ни стоимость похищенного, ни какие-либо другие подробности и обстоятельства происшествия не сообщаются.

Напомним, ранее в Харькове бандиты пытались ограбить водителя: они назвались сотрудниками полиции и фискальной службы и вымогали взятку. Услышав отказ, угрожали расправой и пытались задушить шофера, а напоследок сорвали с шеи золотую цепочку и убежали.

Напомним, в Киеве двое мужчин в форме полицейских грабили иностранцев. Ранее сообщалось, что жителя Одессы ограбили на 1,5 млн гривен под предлогом продажи криптовалюты.