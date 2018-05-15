Вооруженное ограбление ювелиров в Херсоне: копы назвали подозреваемых

Полиция сумела установить возможных участников вооруженного ограбления ювелирного магазина в Херсоне, которые со стрельбой ушли от погони вместе с награбленным. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

"Во время проведения комплексных оперативно-розыскных действий полицейские установили личности пятерых граждан, которых стражи порядка обоснованно подозревают в причастности к разбойному нападению. Полицейские подготовили ориентировки с приметами вероятных преступников", – заявил первый заместитель главы Нацполиции – начальник уголовной полиции Вячеслав Аброськин.

Так, были названы имена подозреваемых:

- Никитин Андрей Викторович, 1983 года рождения, житель Первомайска, Николаевской области;

– Хрусталев Тимофей Анатольевич, 1967 г.р., житель Херсона;

– Ахмадуллин Алексей Рашидович, 1980 г.р., житель Херсона;

- Федорак Валентин Мирославович, 1974 г.р., житель Первомайска, Николаевской области;

– Дяченко Алексей Борисович, 1968 г.р., житель Херсона.

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Все подозреваемые – люди спортивного телосложения, коротко стрижены. Их рост – от 170 до 190 сантиметров. Были одеты в зеленую камуфляжную одежду военного образца и вооружены автоматами.

Также Аброськина подчеркнул, что действие оперативного плана "Сирена", введенного после ограбления в пяти областях – Херсонской, Николаевской, Кировоградской, Запорожской и Днепропетровской – было продлено на неопределенный срок.

Кроме того, он призвал украинцев оказать полиции помощь в поимке подозреваемых и отдал указание копам о безусловном выполнении правил личной безопасности с учетом того, что разбойники вооружены и опасны.

Напомним, ранее в Харькове бандиты пытались ограбить водителя: они назвались сотрудниками полиции и фискальной службы и вымогали взятку. Услышав отказ, угрожали расправой и пытались задушить шофера, а напоследок сорвали с шеи золотую цепочку и убежали.

Также мы писали о том, как в Киеве двое мужчин в форме полицейских грабили иностранцев. Ранее сообщалось, что жителя Одессы ограбили на 1,5 млн гривен под предлогом продажи криптовалюты.