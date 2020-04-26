Огурцы на дороге и перекрытый мост: аграрии устроили протест под Херсоном

Под Херсоном местные аграрии перекрыли движение на Антоновском мосту через Днепр. Местные жители протестуют против закрытия оптового овощного рынка в селе Малые Копани, которое закрыли из-за коронавируса. Об этом сообщает 0552.ua.
Известно, что после закрытия села местные аграрии не могут продавать свою продукцию на оптовом рынке. Чтобы продукция не испортилась, они продают ее по заниженным ценам торговым сетям.
Правоохранители насчитали 200 участников акции протеста. По информации Укринформа, они беспрерывно ходят по пешеходному мосту. Судя по фото, большинство из протестующих носят защитные маски, но дистанции в 1,5-2 м не придерживаются.
"На мосту находится около 200 человек, которые устроили акцию протеста против закрытия рынков на территории как области, так и государства, ибо им некуда сбывать сельхозпродукцию", – отметила начальник отдела коммуникации ГУ НП в Херсонской области Татьяна Пшонь.
Также один из фермеров в знак протеста высыпал на дорогу огурцы, выращенные на своих полях.
Также известно, что ранее в полиции подчеркнули: каждый, кто придет на митинг, будет привлечен к административной ответственности, поскольку в стране запрещены массовые мероприятия на время карантина.
В свою очередь глава Херсонской ОГА Юрий Гусев в Facebook пообещал встретиться с группами фермеров лично при соблюдении всех карантинных мер. Однако он предупредил, что нарушения ограничений "будут тщательно фиксироваться и наказываться в соответствии с нормами законодательства".
Напомним, недавно в Черновцах предприниматели устроили протест под стенами Черновицкой областной государственной администрации.
Кроме того, в апреле во многих штатах США – в частности, в Огайо, Северной Каролине, Мичигане, Кентукки, Юте и Вирджинии – люди тоже выходили на протесты против карантина.
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