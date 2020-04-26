Огурцы на дороге и перекрытый мост: аграрии устроили протест под Херсоном

В митинге принимают участие около 200 человек

Под Херсоном местные аграрии перекрыли движение на Антоновском мосту через Днепр. Местные жители протестуют против закрытия оптового овощного рынка в селе Малые Копани, которое закрыли из-за коронавируса. Об этом сообщает 0552.ua.

Известно, что после закрытия села местные аграрии не могут продавать свою продукцию на оптовом рынке. Чтобы продукция не испортилась, они продают ее по заниженным ценам торговым сетям.

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Правоохранители насчитали 200 участников акции протеста. По информации Укринформа, они беспрерывно ходят по пешеходному мосту. Судя по фото, большинство из протестующих носят защитные маски, но дистанции в 1,5-2 м не придерживаются.

"На мосту находится около 200 человек, которые устроили акцию протеста против закрытия рынков на территории как области, так и государства, ибо им некуда сбывать сельхозпродукцию", – отметила начальник отдела коммуникации ГУ НП в Херсонской области Татьяна Пшонь.

Также один из фермеров в знак протеста высыпал на дорогу огурцы, выращенные на своих полях.

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Также известно, что ранее в полиции подчеркнули: каждый, кто придет на митинг, будет привлечен к административной ответственности, поскольку в стране запрещены массовые мероприятия на время карантина.

В свою очередь глава Херсонской ОГА Юрий Гусев в Facebook пообещал встретиться с группами фермеров лично при соблюдении всех карантинных мер. Однако он предупредил, что нарушения ограничений "будут тщательно фиксироваться и наказываться в соответствии с нормами законодательства".

Напомним, недавно в Черновцах предприниматели устроили протест под стенами Черновицкой областной государственной администрации.

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Кроме того, в апреле во многих штатах США – в частности, в Огайо, Северной Каролине, Мичигане, Кентукки, Юте и Вирджинии – люди тоже выходили на протесты против карантина.

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