Охота на должников: с отца четверых детей взыскали 40 тысяч гривен

Сотрудникам управления юстиции Кировоградской области удалось взыскать 40 тысяч гривен с неплательщика алиментов – отец четверых детей за десять лет задолжал около 100 тысяч гривен и не выплатил ни копейки для своих дочерей.

Мать растила четверых детей самостоятельно и пыталась привлечь бывшего мужа к ответственности, но тому удавалось ее избежать, однако после внесения изменений в законодательство дело удалось сдвинуть с мертвой точки.

По словам самой женщины, после развода, который произошел 10 лет назад, мужчина просто исчез, и с тех пор никакой помощи от него она не получала.

"Он как узнал, что я подала на алименты, он на кирпичном рассчитался, сказал, ты ничего не получишь. Воспитывай, как хочешь. Осталась сама с четырьмя дочерями", – вспомнила Нина Мороз.

Сейчас младшей дочери 17 лет, а старшие уже имеют собственные семьи. Они хорошо помнят, как мать разрывалась между работами, чтобы прокормить девочек.

"Мама постоянно на работе была. Часто одни оставались. За нами присматривала старшая сестра наша, Анжела. В школу ходили. Мама придет, кушать наготовит, потом обратно на вторую смену шла", – объяснила младшая дочь, Татьяна Мороз.

За десять лет задолженность по алиментам составила 102 тысячи гривен. Получить деньги женщина уже и не надеялась, когда вдруг к ней с разговором пришли представители управления юстиции и сообщили, что сумели разыскать должника.

"На сегодняшний день он является инвалидом первой группы. И нами было установлено, что у него есть пенсия, на которую было обращено взыскание в размере половины этого дохода", – рассказал Вадим Гуцул, начальник главного территориального управления юстиции в Кировоградской области.

Сейчас младшей дочери отец выплачивает алименты. Мужчину лишили права собственности на часть общего дома, которую оценили в 40 тысяч гривен – эту сумму вычли из долга по алиментам. Бывший муж никаких претензий не имеет.

"Почему вы 10 лет их не платили? – Потому что не хотел. А теперь вы знаете, что часть дома присудили ей? – Знаю. Вы не протестуете по этому поводу? – Конечно, нет", – заявил он.

В то же время, остаток долга в 60 тысяч мужчина платить не будет – говорит, не из чего. Впрочем, представители Минюста теперь будут внимательнее следить за имущетсвенным состоянием должника, чтобы бывшая жена имела шанс получить деньги, которые принадлежат ей и детям.

Ранее в Украине уже ввели новые наказания для должников-алиментщиков, но Министерство юстиции планирует увеличить размер выплат и ввести уголовную ответственность для тех, кто уклоняется от общественно-полезных работ.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман уже предупредил, что неплательщиков алиментов ждут жесткие наказания и "преследования по всем направлениям" с целью принуждения платить деньги на детей.