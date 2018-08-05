В Кировоградской области задержали более 30 участников "сходки" криминальных авторитетов

Сегодня, 13:13

Встреча была организована с целью назначения "смотрящего" за Светловодском

Более 30 участников криминальной "сходки" были задержан в Кировоградской области, сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин на своей странице в соцсети Facebook.

"Поводом для данной "встречи на природе" было назначение "смотрящего" за Светловодском, и решение спорных вопросов, но все пошло не по их "утвержденному сценарию", не смотря на благословение "вора в законе" по кличке "Хохол", – написал он.

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Как сообщалось, 6 июля, правоохранители разоблачили и задержали так называемого вора в законе, 33-летнего иностранца, известного в криминальных кругах под кличкой Дато Агжабединский, "коронованного" в Греции. Полицейские принудительно выдворили его за пределы Украины, передает отдел коммуникации полиции Львовской области.

Ранее в полиции рассказывали, откуда в Киев съезжаются преступники. По словам начальника киевской полиции Андрея Крищенко, в столице около 10 "воров в законе" из Грузии, которые пытаются влиять на криминогенную ситуацию.

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков пояснял, что так называемые "воры в законе" в Украине контролируют большую часть преступлений – от угонов машин до террористических актов. Всего в нашей стране насчитывается от 80 до 100 "генералов" преступного мира. 

Кроме того, в Нацполиции объясняли, что российские спецслужбы используют "воров в законе" для дестабилизации ситуации в Украине. 
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