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"Едкий дым проник в дома": что и где снова горит в Житомирской области

23 апреля, 15:12

Татьяна Власенко , Игорь Серов

Очаг возгорания произошел в Овручском районе

Спустя неделю после начала масштабных пожаров в Овручском районе Житомирской области там снова появился очаг возгорания.

"Заметили задымление в трех километрах от села. Уже вызвали пожарных", – встревоженно рассказал сайту "Сегодня" староста села Гладковичи Николай Буховец.

В свою очередь жителя села жалуются на едкий дым, который проникает в дома.

"Дымом заволокло село с самого утра, едкий запах проник в дома. Но ближе к обеду ситуация улучшилась, видимо, что пожарные оперативно сработали и погасили очаги возгорания", – рассказала нам заведующая местного Дома культуры Людмила Макаревич.

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В Овручской райадминистрации нам также подтвердили, что по состоянию на 23 апреля вблизи села Гладковичи есть очаг задымления и к его тушению уже привлечены пожарные.

"Задействованы пожарные из области", – сообщил нам заведующий сектора гражданской защиты населений Овручской РГА Игорь Кобельчук.

По данным чиновников, нынешнее ЧП по масштабам значительно меньше по сравнению с пожарами, которые бушевали в Житомирской области ранее.

Как ранее сообщали "Сегодня", в Житомирской области выгорели до тла несколько сел, натворил огонь бед и в Чернобыле.

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