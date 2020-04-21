Очевидец пожара: За полтора часа полоса огня прожгла территорию вглубь на 20 километров

Ситуация в Житомирской области, где во время масштабных лесных пожаров сгорели 39 домов сразу в нескольких селах, продолжает оставаться сложной.

Как рассказал "Сегодня" спикер губернатора Житомирской области Юрий Мельник, изначально было 9 очагов возгорания, большая часть из которых потушены.

" Такой катастрофической ситуации, как была, – такой уже нет. Обстановка стабилизируется и контролируется. Но может осложниться, если произойдет усиление ветра. Это может помешать погасить тлеющие участки", – рассказал нам Мельник.

Жителей сгоревших сел эвакуировали в Дом культуры ближайшего села – Гладковичи.

"После пожара к нам в клуб приехали около сотни человек. И дети, и взрослые. Все были в отчаянии. Для них постелили матрацы, чтобы была возможность спать. Спустя некоторое время мужчины из числа эвакуированных отправились помогать тушить пожар. Спустя несколько часов эвакуированные люди отправились обратно, разместились в тех домах, которые удалось спасти от огня", – рассказала нам заведующая клубом Людмила Макаревич.

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Одна из тех, чей дом сгорел, жительница села Магдин, Светлана, рассказала нам, что огонь к ее дому подобрался после обеда 18 апреля.

"Вещей с собой получилось взять совсем немного – все, что поместилось в рюкзаке. Мы бежали от огня к трассе, в это время огонь уже был и на траве, и на деревьях", – рассказала нам Светлана.

Еще один пострадавший от пожара, Иван, говорит, что очень просит всех неравнодушных людей помочь со стройматериалами.

"Нужны доски, шифер, гипсокартон, пилы и прочие инструменты. Мой дом, как и многие остальные, сгорел дотла – остался лишь один дымоход". По его словам, пожар был страшным зрелищем: "За полтора часа огонь преодолел около 20 километров. Люди выскакивали из своих домов кто в чем был".

По данным представителей Житомирской облгосадминистрации, сейчас решается вопрос о выделении материальной помощи пострадавшим от пожара.

Напомним, ранее власти заявили, что таких масштабных пожаров в стране не было 24 года.

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Президент Владимир Зеленский пообещал компенсацию погорельцам Житомирской области и на этой неделе Кабинет министров планирует обсудить компенсацию убытков.

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