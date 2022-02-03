Осталась без мужа и дома: интервью с пострадавшей от взрыва в Кропивницком женщиной – эксклюзив (видео)

Дочери, которые были в квартире во время взрыва, сейчас находятся в реанимации с ожогами

Растерявшаяся и шокированная Анна Дидковская сидит под детской реанимацией. Вчера, 2 февраля, в Кропивницком в квартире женщины произошел взрыв. Она до сих пор не может осознать, что в мгновение осталась без мужа и жилья, а 8-летняя и 12-летняя дочери находятся с ожогами в больнице. Об этом сообщается в выпуске "Сегодня".

В каком состоянии дети

"У старшей дочери Дианы общее состояние сейчас средней степени тяжести. Большинство ожогов поверхностные. Я думаю, что с ребёнком все будет хорошо. Младшая сейчас находится здесь в детской реанимации. Общая площадь ожогов составляет 30% тела", – говорит заведующая ожоговым центром Кировоградской областной больницы Наталья Корчака.

Муж Анны погиб во время внезапного взрыва газа в квартире. Он успел забрать дочерей из школы.

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Как все произошло

"Старшая дочь вытерла телевизор. Отец хотел поменять просто телевизоры местами в комнатах. Младшая лежала на диване и говорит, что-то бахнуло и она потеряла сознание. Старшая услышала телефон, который звонил, она пришла в себя. Увидела, что младшая обгорела. Она ее схватила и с ней выбежала", – рассказывает жена погибшего Анна Дидковская.

Взрыв на втором этаже девятиэтажки был настолько мощным, что волной разнесло соседние квартиры. Разрушены несколько опорных стен и плиты перекрытия. В десяти домах вокруг вылетели окна. До сих пор в доме выключены все коммуникации.

Во время взрыва на месте были газовщики

Уже известно, что в момент взрыва в доме работала бригада газовщиков. В квартире на 3 этаже меняли счетчик.

"Работы выполняли по установке счетчика, но не в данной квартире, а этажом выше. При выполнении работ была отключена система газоснабжения", – говорит главный инженер "Кировоградгаза" Сергей Тимофеев.

О запланированных газовых работах жильцы дома узнали после взрыва. Говорят, объявление появилось позже и с поправками.

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"Я не знаю, не я же глупа. Мне кажется, вот здесь первое число стояло. Все цифры, чего оно там приведено... Я не видела там объявления и в группе никто не писал ничего", – говорит жена погибшего Анна Дидковская.

Подробности пожара

2 февраля в 15:59 спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире на втором этаже 9-этажного жилого дома по улице Попова. В 16:44 пожар локализовали на площади 60 квадратных метров, а в 17:03 – ликвидировали.

Взрыв был такой силы, что без окон остались 74 квартиры. Пока неизвестно, сколько квартир непригодны для проживания. В то же время в ГСЧС сообщили, что разрушений несущих конструкций нет.

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