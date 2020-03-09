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Оставили записку: в Николаевской области пропали мать и 10-летний ребенок (фото)

9 марта, 05:36

Тина Наринецкая

Последний раз пропавших видели 20 февраля

В Вознесенске Николаевской области без вести пропали мать и ее 10-летний сын. Последний раз Ткачук Анну Сергеевну ее сына Легеза Милана Александровича видели еще 10 февраля.

Как выяснилось, в полицию о пропаже женщины сообщил ее отец. По словам мужчины, в день исчезновения он нашел записку. В ней дочь написала, что хочет жить отдельно и переезжает в Николаев. В пресс-службе местной полиции опубликовали фото и приметы пропавших.

Приметы женщины: рост Анны – 166 см, она среднего телосложения. Волосы у женщины темные. Одета она была в бирюзовую куртку и джинсы.

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Приметы ребенка: рост Милана – 130 см, он худощавого телосложения. Волосы у мальчика черные. Одет он был в длинную серую куртку, серую вязаную шапку и джинсы.

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Ранее мы писали, что в Житомирской области девятилетнего пропавшего мальчика нашли в собачьей будке. Как выяснилось, ребенок обиделся на бабушку и спрятался.

А в Харькове молодая девушка исчезла при загадочных обстоятельствах. Копы опубликовали фото и приметы без вести пропавшей.

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