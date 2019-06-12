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Падение Ми-8 в Кременчуге: стали известны причины катастрофы

12 июня, 15:03

Вертолет рухнул, столкнувшись с вышкой, в январе прошлого года

Вертолет Ми-8
Вертолет Ми-8. Фото: Flickr

Национальное бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами (НБРГА) завершило расследование аварии вертолета Ми-8 МТВ-1 (рег. № UR-CCM), которая произошла 25 января 2018 года на приаэродромной территории аэродрома Кременчуг (Б.Кохнивка).

В НБРГА назвали несколько причин столкновения вертолета с растяжкой телевизионной башни ТРК "Визит". В частности, несоответствие координат телевышки в инструкции выполнения полетов месту фактического ее нахождения; несоответствие нормативным требованиям средств светового ограждения указанной телевышки; ухудшение метеорологических условий и неприятие экипажем решения о переходе на полет по приборам; отклонение от требований по безопасной высоте полета, которое в НБРГА объясняют возможной угрозой обледенения.

В НБРГА также отметили ненадлежащий контроль за состоянием препятствий приаэродромной территории аэродрома "Кременчуг", отсутствие предупреждений о несоответствии светоограждения и дневной маркировки высотного препятствия в Сборнике аэронавигационной информации Украины.

При этом Министерству внутренних дел Украины рекомендовано в рамках подготовки пилотов для авиации МВД обратить внимание на недостатки в организации метеорологического обеспечения полетов на аэродроме "Кременчуг".

Как сообщалось, вечером 25 января 2018 года в результате падения с последующим возгоранием вертолета Ми-8 частной авиакомпании "Украинские вертолеты" в Кременчуге погибли 4 члена экипажа.

Как сообщалось, в Ровенской области упал вертолет Ми-8. Погибли четыре человека.

Также мы сообщали, что в Чугуеве Харьковской области совершил аварийную посадку вертолет Ми-2.

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Тег крушение, катастрофа, вертолет, Кременчуг, ми-8

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Источник:

Интерфакс-Украина

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