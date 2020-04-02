Патрульному, который избил посетителя кафе, грозит пять лет тюрьмы

Сейчас обвинительный акт направлен на рассмотрение суда

В Кировоградской области завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении работника патрульной полиции, который во внеслужебное время избил жителя области (ч. 1 ст. 122 УК Украины – умышленное средней тяжести телесное повреждение).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Сейчас обвинительный акт направлен на рассмотрение суда. За содеянное патрульному грозит до пяти лет лишения свободы.

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Cобытие имело место в декабре прошлого года возле одного из развлекательных заведений Кропивницкого района. Работник полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения, безосновательно нанес телесные повреждения посетителю заведения. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевшему были причинены многочисленные телесные повреждения средней тяжести.

А в Киеве будут судить полицейского, который устроил стрельбу после замечания. Обвинительный акт направлен в Голосеевский районный суд.

Также следователи ГБР сообщили о подозрении в насилии двум полицейским Васильковского отдела полиции в Киевской области.

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