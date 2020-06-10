По Тернопольской области пронесся смерч: появились яркие видео

Пока в большинстве областей Украины царит жара, на западные регионы обрушилась непогода. В частности, в Тернопольской области люди заметили километровый смерч. Видео стихии местные жители опубликовали в соцсети.

Отметим, что необычное для Украины природное явление зафиксировали в поселке Козлов в Козивском районе.

Видео: Витя Романив, Facebook

Стихия подняла в небо километровый столб пыли.

Видео: Mihajlo Demkowycz, Facebook

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Напомним, не так давно по Херсонской области пронеслись сразу два торнадо. Как сообщил метеоролог Игорь Кибальчич, один смерч был внушительного размера, а второй – чуть меньше.

Кроме того, ранее торнадо заметили в Константиновском районе Донецкой области. Там бушевал классический торнадо клиновидной формы.

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