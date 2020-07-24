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Побег "полтавского террориста": копы рассказали, где ищут Скрыпника

24 июля, 10:30

Игорь Серов , Валентина Мартынюк

По словам местных жителей, беглец может прятаться в полях

В Полтавской области правоохранители до сих пор разыскивают Романа Скрыпника, но зона поисков немного сместилась. Теперь все силы направлены в Миргородский район. Об этом сайту "Сегодня" рассказали в местной полиции.

"Поиски идут в Миргородском районе", – сообщил спикер полиции Полтавской области Роман Гришин.

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А местные жители предполагают, что беглец может прятаться на полях, где еще не собран урожай кукурузы и подсолнечника.

"Большая вероятность того, что он может направиться к границе с Сумской областью, где местность более лесистая", – рассказали нам в селе Великий Байрак, близ которого беглец вчера бросил авто.

Ранее мы сообщали, что в Полтавской области правоохранители всю ночь разыскивали Романа Скрыпника, который вчера, 23 июля, взял в заложники полковника полиции.

Кроме того, директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко заявил, что Роман Скрыпник может быть опасен.

Напомним, вчера "полтавский террорист" отпустил своего заложника, но сам сбежал. На его поиски подняли силовиков.

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Все подробности в спецтеме Спецоперация в Полтаве

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