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На поиски "полтавского террориста" подняли силовиков: спецоперация продолжается

23 июля, 17:09

Игорь Серов , Мария Дмитренко

У злоумышленника может быть граната

В Полтавской области продолжается спецоперация по задержанию преступника, который отпустил заложника и сбежал.

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"В поисках подозреваемого задействован личный состав районной, областной полиции, также задействованы сотрудники СБУ, Нацгвардии и прокуратуры. Есть информация, что у него может быть с собой граната", – сообщил сайту "Сегодня" спикер полиции Полтавской области Роман Гришин.

Ранее мы сообщали, что "полтавский террорист" захватил в заложники полицейского. Копа обменяли на начальника управления уголовного розыска ГУ НП в Полтавской области полковника полиции Шияна. С ним преступник уехал в автомобиле, который ему оставили копы.

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Напомним, сегодня утром в Полтаве на улице Остапа Вишни произошло ЧП – мужчина грозился взорвать гранату. Как рассказали в пресс-службе местной полиции, перед этим злоумышленник незаконно завладел транспортным средством. Пытаясь избежать ответственности, мужчина стал угрожать работникам полиции взрывом. В местной ОГА сообщили, что полицейские держат ситуацию под контролем. Кроме того, полиция открыла три уголовные производства.

Также в Сети появилось видео момента, когда автомобиль со злоумышленником выезжает из окружения правоохранителей.

Видео: Сусіпльне.Полтава
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Все подробности в спецтеме Спецоперация в Полтаве

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Полтава полиция спецоперация заложник злоумышленник

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