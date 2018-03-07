Побоище в мэрии Полтавы: появились фото и видео

В горсовете завязались несколько драк

В среду, 7 марта, утром на заседании исполкома Полтавского городского совета избили начальника управления по вопросам обращений граждан Игоря Веригу.

Причиной конфликта стало то, что Игорь Верига вынес из зала пачки соли и песка, которые ранее внесли активисты.

Последние попытались помешать чиновнику, в результате чего завязалась потасовка. Некоторое время спустя Верига объявил перенос заседания, но активисты начали кричать, что зал нужно заблокировать. Возникла вторая драка – между Игорем Веригой и Александром Масюком. У последнего пошла носом кровь. Позже Масюк отказался писать заявление в полицию, – сообщает poltava.to.

Также произошла стычка между активистом Евгением Мавлетбаевым и руководителем аппарата горсовета Романом Мельником.

После инцидента работников выпустили из зала заседаний. Параллельно активистами началось блокирование движения транспорта на улице Соборности.

Как сообщалось, во время визита полиции в палаточный городок под Верховной Радой произошли новые столкновения активистов с силовиками, в результате чего были задержаны более 100 человек.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову с поручением "остановить эту вакханалию" и провести расследование относительно участников инцидента.