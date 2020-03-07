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Под Черниговом простились с погибшим бойцом на Донбассе: фото

7 марта, 12:01

Татьяна Очеретяна

Владимир Черненко входил в состав 13-го отдельного мотопехотного батальона

В Черниговской области простились с погибшим 3 марта на Донбассе старшим сержантом Владимиром Черненко. Об этом сообщается на странице Черниговского областного военного комиссариата в Facebook.

"На границе с Шосткинским районом была организована встреча погибшего и сопровождение при участии представителей Новгород-Северского объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП, – ред.) и полиции, а перед въездом в населенный пункт и по всему селу земляка встречал живой коридор со свечами памяти", – написали в публикации.

Известно, что попрощаться с Черненко прибыли личный ТЦК и СП, бойцы воинской части, где он служил, местные чиновники и представители власти, ветераны АТО Новгород-Северского района и односельчане.

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Похоронили погибшего старшего сержанта в родном селе с отданием воинских почестей.

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Напомним, что Владимир Черненко входил в состав 13-го отдельного мотопехотного батальона, что находится в оперативном подчинении 1-й отдельной танковой бригады Сухопутных войск Украины.

Кроме того, мы сообщали, что за прошлые сутки, 6 марта, боевики пять раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. В результате погиб один военнослужащий, трое получили боевые травмы, еще один – ранен.

Также смотрите сюжет "Сегодня" о том, как боевики обстреляли позиции в районе хутора Вольный, что находится рядом с Золотое-4:

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Донбасс прощание боец погибшие в зоне АТО

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