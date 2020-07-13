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Под Херсоном пронесся смерч: стихия попала на видео

13 июля, 11:38

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Проезжающие мимо люди останавливались чтобы посмотреть на явление

После того, как мощный смерч в Херсонской области повредил дома и напугал местных жителей, под Херсоном снова заметили такое же природное явление. В сети появилось видео стихии.

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Смерч появился в поле на объездной трассе в двух километрах от Херсона.

"Объездная Херсона. Час дня. До Херсона два км. Посреди поля, возле трассы, крутится смерч", - сказал мужчина, который снимает видео.

На кадрах видно, как огромный вихрь крутится посреди поля возле линии электропередач. Проезжающие мимо автомобили останавливались, чтобы посмотреть на явление и сфотографировать.

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Отметим, что за последний месяц смерч стал нередким явлением в Украине. Так, в начале июля смерч пронессся в селе Васютинцы Чернобаевского района Черкасской области.

А в Николаевской области смерч появился над морем в районе курортного поселка Рыбаковка. По словам метеорологов, чаще всего смерчи образуются в результате столкновения теплого воздуха, насыщенного водяным паром, с холодными сухими потоками.

Видео: Facebook / Женя Байдак

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непогода смерч Херсонская область

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