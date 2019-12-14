Под Хмельницким пьяный водитель сбил двух женщин: одна из них погибла

В крови водителя обнаружили 2,4 промилле алкоголя, что в 12 раз превышает норму

Фото: ГУНП в Хмельницкой области

В Хмельницкой области пьяный водитель сбил двух пожилых женщин, которые шли по обочине дороги. Одна из них погибла на месте.

В пресс-службе полиции региона рассказали, что ДТП произошло вчера, 13 декабря, около 16:40 в селе Волчья Гора под Хмельницким. Выяснилось, что 50-летний житель села Захаровцы находился за рулем "ЗАЗ 1102". Под колеса легковушки попали две женщины 63 и 65 лет, которые шли по обочине дороги в попутном направлении.

В результате аварии 63-летняя женщина скончалась на месте. Вторую, 65-летнюю пострадавшую, с вывихом правого плеча, закрытой черепно-мозговой травмы и многочисленными ушибами госпитализировали в Хмельницкую областную больницу. Обе женщины оказались местными жительницами.

Позже выяснилось, что водитель был пьян – в его крови обнаружили 2,4 промилле алкоголя, что в 12 раз превышает допустимую норму. Мужчину уже задержали, ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что за десять месяцев 2019 года в Украине произошло 129 815 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2716 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

Ранее мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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