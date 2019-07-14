Сделать стартовой
25,8
29,12
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Другие регионы

Под Николаевом легковушка врезалась в группу детей на велосипедах: фото

14 июля, 15:31

В результате аварии пострадали шестеро подростков

Под Николаевом 14 июля произошло ДТП: легковой автомобиль ВАЗ-21099 врезался в группу подростков-спортсменов, которые ехали по обочине трассы на велосипедах. В результате аварии пострадали шестеро детей.

"Группа учеников николаевской ДЮСШ по велоспорту проводила тренировочные заезды на трассе Николаев – Снигиревка. Спортсмены ехали по трассе, со стороны Снигиревки, в направлении Николаева. В районе поворота на село Красное, водитель, ехавшей следом "Лады" начал нерасчетливо обгонять велосипедистов, не заметив ехавший навстречу КамАЗ", – сообщает местное издание Novosti-N.

Водитель легковушки, увидев едущий навстречу грузовик, резко вернулся на свою полосу, однако "не успел затормозить и врезался прямо в группу велосипедистов, а после столкновения автомобиль слетел в кювет".

В результате ДТП у спортсменов были зафиксированы травмы разной степени тяжести. Карета скорой помощи доставила пострадавших в областную детскую больницу Николаева.

"Все пострадавшие — преимущественно девочки в возрасте от 14 до 17 лет. В автомобиле ВАЗ никто не пострадал", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают полицейские и следователь областного управления Нацполиции.

Напомним, что, по данным Патрульной полиции Украины, за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 1331 человек.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег ДТП, дети, Николаев, подростки, николаевская область, спортсмены, велосипедисты

Вы сейчас просматриваете новость " Под Николаевом легковушка врезалась в группу детей на велосипедах: фото". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Страшное ДТП в Харькове: машину разорвало пополам, появились фото

Сегодня, 12:49

В аварии один человек погиб на месте, еще один оказался в больнице

Во Львове погибла девушка, скрываясь с места ДТП

Вчера, 13:07

Девушка сбила электроопору и врезалась в дерево

Известные игроки, отказавшие Шахтеру

Еще два комментатора ушли с «Матч ТВ» на Okko

Болельщики Астаны просят отставки Григорчука

«10 лет встречаюсь с мужчиной, у которого другая семья»

10 профессий, которые станут престижными в 2025 году

Анджелина Джоли в сексуальном топе на прогулке с детьми

В Днепре на пляже двое парней сломали руку девушке

Муженко: колонна Гиркина из Славянска на Донецк не выходила

ФК «Днепр» прекратил существование

Фантастические твари Днепра: какие животные живут в нашей области

Как возраст изменил признанных красавиц (фото)

15 красавиц российского кино

Доллар будет дешеветь из-за политики США: чем это опасно для Украины

Сегодня, 07:51

Эксперты считают, что наступает идеальное время для развития внутреннего производства за счет внешних инвестиций

"Отмотали" на 1,5 миллиона гривен: в Днепре разоблачили группу тарифных аферистов

Сегодня, 06:40

Шайка из 6 человек работала по всей стране и помогала "экономить" на ЖКУ

Украина и Молдова: как будут развиваться отношения после политического кризиса

Вчера, 07:51

К решению проблемных украинско-молдавских вопросов Украине необходимо подходить еще и с позиции сдерживания российского влияния в Молдове

Летнего зноя не ждите: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:37

В понедельник, 15 июля дожди с грозами везде, кроме Харьковской, Донецкой и Луганской областей

Пенсии жителям Донбасса: В ООН сделали заявление о ПЧ

Штрафы взлетят в 20 раз? Рада усилит наказание для водителей?

У Зеленского готовят кадровые решения по Виталию Кличко
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь