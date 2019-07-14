Под Николаевом легковушка врезалась в группу детей на велосипедах: фото

В результате аварии пострадали шестеро подростков



































Под Николаевом 14 июля произошло ДТП: легковой автомобиль ВАЗ-21099 врезался в группу подростков-спортсменов, которые ехали по обочине трассы на велосипедах. В результате аварии пострадали шестеро детей.

"Группа учеников николаевской ДЮСШ по велоспорту проводила тренировочные заезды на трассе Николаев – Снигиревка. Спортсмены ехали по трассе, со стороны Снигиревки, в направлении Николаева. В районе поворота на село Красное, водитель, ехавшей следом "Лады" начал нерасчетливо обгонять велосипедистов, не заметив ехавший навстречу КамАЗ", – сообщает местное издание Novosti-N.

Водитель легковушки, увидев едущий навстречу грузовик, резко вернулся на свою полосу, однако "не успел затормозить и врезался прямо в группу велосипедистов, а после столкновения автомобиль слетел в кювет".

В результате ДТП у спортсменов были зафиксированы травмы разной степени тяжести. Карета скорой помощи доставила пострадавших в областную детскую больницу Николаева.

"Все пострадавшие — преимущественно девочки в возрасте от 14 до 17 лет. В автомобиле ВАЗ никто не пострадал", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают полицейские и следователь областного управления Нацполиции.

Напомним, что, по данным Патрульной полиции Украины, за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 1331 человек.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

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