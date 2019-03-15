Под Николаевом внедорожник слетел в кювет и перевернулся: погиб водитель
От полученных травм 45-летний мужчина погиб на месте аварии
В Николаевской области внедорожник попал в серьезное ДТП. Водитель авто скончался на месте, сообщили в пресс-службе полиции области.
Страшная авария произошла сегодня в 4:00 утра на трассе Калиновка – Снигиревка вблизи села Партизанское в Витовском районе. Как выяснилось, водитель BMW X5 не справился с управлением, и внедорожник слетел в кювет, где столкнулся с деревьями и опрокинулся.
В результате ДТП 45-летний водитель внедорожника погиб на месте происшествия.
"Следователи по данному факту проводят расследование уголовного производства, начатого по признакам ч. 2 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть"", – отметили в полиции.
Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.
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