Под Полтавой легковушка слетела в кювет и перевернулась: погиб водитель

Один из пассажиров авто пострадал, его госпитализировали в больницу

Фото: ГУНП в Полтавской области.

Под Полтавой легковушка слетела в кювет и перевернулась: погиб водитель //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/940/c21/5c7940c21d137.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/940/c21/5c7940c21d137.jpg 2019-03-01T16:26:00+02:00 Другие регионы Один из пассажиров авто пострадал, его госпитализировали в больницу

Под Полтавой легковой автомобиль съехал в кювет и перевернулся. В аварии погиб водитель легковушки и пострадал пассажир. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

ДТП произошло сегодня около 7:50 на трассе Киев-Харьков вблизи села Цыганское. За рулем "ЗАЗ" находился 28-летний мужчина. В результате аварии водитель от полученных травм скончался. Также пострадал пассажир авто 1969 года рождения, его с травмами госпитализировали в больницу. Также в легковушке находились еще два пассажира: они не пострадали.

"Полиция выясняет обстоятельства и причины автомобильной аварии. По факту начато уголовное производство", – отметили в полиции.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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