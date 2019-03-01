Под Полтавой легковушка слетела в кювет и перевернулась: погиб водитель
Один из пассажиров авто пострадал, его госпитализировали в больницу
Под Полтавой легковой автомобиль съехал в кювет и перевернулся. В аварии погиб водитель легковушки и пострадал пассажир. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.
ДТП произошло сегодня около 7:50 на трассе Киев-Харьков вблизи села Цыганское. За рулем "ЗАЗ" находился 28-летний мужчина. В результате аварии водитель от полученных травм скончался. Также пострадал пассажир авто 1969 года рождения, его с травмами госпитализировали в больницу. Также в легковушке находились еще два пассажира: они не пострадали.
"Полиция выясняет обстоятельства и причины автомобильной аварии. По факту начато уголовное производство", – отметили в полиции.
Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Под Полтавой легковушка слетела в кювет и перевернулась: погиб водитель". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Винницкой области легковушка врезалась в отбойник: есть погибший
От полученных травм 75-летний мужчина скончался на месте аварии
Смертельное ДТП в Киеве: лоб в лоб столкнулись легковушка и "скорая", трое погибших
В лобовом столкновении "скорой" и легковушки погибли три человека