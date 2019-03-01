В Винницкой области легковушка врезалась в отбойник: есть погибший
От полученных травм 75-летний мужчина скончался на месте аварии
В Винницкой области легковушка врезалась в отбойник. Водитель авто погиб на месте аварии, сообщили в пресс-службе полиции области.
Смертельное ДТП произошло вечером 28 февраля в поселке Вороновица. Как выяснилось, 75-летний водитель не справился с управлением "Волги", и автомобиль съехал с проезжей части и столкнулся с отбойником. От полученных телесных повреждений водитель погиб на месте аварии.
"Обстоятельства аварии выясняются в рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего)", - отметили в полиции.
Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.
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