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Под Винницей велосипедист погиб под колесами автомобиля

21 сентября, 13:17

В результате ДТП также пострадал двухлетний ребенок

/ Фото: Нацполиция

В Винницком районе легковушка сбила велосипедиста. От полученных травм тот погиб на месте происшествия. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Так, по данным ведомства, смертельное ДТП произошло около 23:30 на Гниванском шоссе вблизи села Горбанивка. 43-летний водитель автомобиля KIA Sportage не справился с управлением и допустил наезд на 32-летнего велосипедиста, жителя Винницкого района.

В результате аварии велосипедист от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия. Также, в дорожной аварии телесные повреждения получил двухлетний ребенок, который сидел в автомобиле. Его с телесными повреждениями доставили в больницу.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего).

За такое правонарушение предусмотрено наказание до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, ранее полиция опубликовала статистику ДТП. Так, за восемь месяцев 2019 года в Украине произошло 100 236 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погиб 1991 человек.

Кроме этого, мы писали, что три человека пострадали при оформлении аварии в Киеве . На Дарницком мосту столкнулись Lexus и BMW. Повреждения машин были незначительные, патрульные составляли протокол. В это время в Lexus на полной скорости влетела еще одна машина – Hyundai.

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ДТП велосипедист Винницкая область

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