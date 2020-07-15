Українська
$ 27,14
30,87
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

Под Житомиром перекрыли трассу Киев – Чоп: что произошло (фото)

15 июля, 13:16

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Полицейские организовали объезд автодороги

В Житомирской области на трассе Киев – Чоп участники акции протеста заблокировали движение транспорта. Полицейские на месте направляют автомобили на объездную дорогу.

Реклама

Как сообщила пресс-служба Нацполиции, вблизи села Гадзинка Житомирского района люди безпрерывно двигаются по пешеходному переходу, пропуская только автомобили экстренных служб. Пока правоохранители проводят разъяснительную работу с протестующими.

По информации местных СМИ, акцию проводят ветераны АТО из-за проблем с выделением земельных участков.

В тренде
В Ровенской области снова смягчили карантин: что разрешили

Напомним, мы сообщали, как в Херсонской области владельцы ночных клубов и ресторанов перекрыли Антоновский мост, протестуя против ограничений работы развлекательных заведений после 23:00. В результате на дороге возле моста в сторону Херсона образовалась большая пробка.

Реклама

А в Киеве 8 июля протестующие перекрыли движение на мосту Метро. Полицейские силой оттеснили протестующих с пешеходного перехода на тротуар, восстановив движение транспорта по Броварскому проспекту и мосту Метро.

Также "Сегодня" писали, как в конце ноября 2019-го в Светловодске Кировоградской области объявили чрезвычайное положение после акции протеста горожан. Примерно полтысячи человек перекрыли трассу государственного значения, которая пролегает по Светловодску.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

протест трасса Киев - Чоп житомирская область

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Глава Херсонской ОГА отреагировал на возможное вторжение России с Крыма
Глава Херсонской ОГА отреагировал на возможное вторжение России с КрымаУкраина
Сильный ливень затопил Черкассы: улицы ушли под воду (видео)
Сильный ливень затопил Черкассы: улицы ушли под воду (видео)Другие регионы
В Черкасской области заметили необычный смерч (видео)
В Черкасской области заметили необычный смерч (видео)Другие регионы
Под Херсоном пронесся смерч: стихия попала на видео
Под Херсоном пронесся смерч: стихия попала на видеоДругие регионы
Коронавирус обнаружили на базе отдыха херсонского курорта
Коронавирус обнаружили на базе отдыха херсонского курортаДругие регионы
В Полтавской области взорвали авто
В Полтавской области взорвали авто "Укрпочты": похищены более 2,7 миллионов гривен (фото)Другие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять