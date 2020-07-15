Под Житомиром перекрыли трассу Киев – Чоп: что произошло (фото)

В Житомирской области на трассе Киев – Чоп участники акции протеста заблокировали движение транспорта. Полицейские на месте направляют автомобили на объездную дорогу.

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Как сообщила пресс-служба Нацполиции, вблизи села Гадзинка Житомирского района люди безпрерывно двигаются по пешеходному переходу, пропуская только автомобили экстренных служб. Пока правоохранители проводят разъяснительную работу с протестующими.

По информации местных СМИ, акцию проводят ветераны АТО из-за проблем с выделением земельных участков.

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Напомним, мы сообщали, как в Херсонской области владельцы ночных клубов и ресторанов перекрыли Антоновский мост, протестуя против ограничений работы развлекательных заведений после 23:00. В результате на дороге возле моста в сторону Херсона образовалась большая пробка.

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А в Киеве 8 июля протестующие перекрыли движение на мосту Метро. Полицейские силой оттеснили протестующих с пешеходного перехода на тротуар, восстановив движение транспорта по Броварскому проспекту и мосту Метро.

Также "Сегодня" писали, как в конце ноября 2019-го в Светловодске Кировоградской области объявили чрезвычайное положение после акции протеста горожан. Примерно полтысячи человек перекрыли трассу государственного значения, которая пролегает по Светловодску.

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