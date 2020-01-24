Подошла к парте и упала: стала известна причина смерти 8-классницы в Полтавской области

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Причиной смерти 14-летней Виктории Кононенко, которая скончалась прямо на уроке, стали проблемы с сердцем, об этом рассказали в полиции Полтавской области.

"Мы получили заключения врачей, что ребенок умер в результате острой сердечной недостаточности. Поэтому данное уголовное производство ("Умышленное убийство". – Ред.), скорее всего, будет закрыто в связи с отсутствием состава преступления", – рассказал представитель полиции Юрий Сулаев, передает suspilne.media.

Трагедия произошла 22 января в селе Максимовка Кременчугского района Полтавской области. Вика училась в 8-м классе Максимовского лицея. Сейчас там стоит ее портрет с черной лентой. Рядом – красные гвоздики.

"Трагедия произошла в начале 4-го урока. Когда ребенку стало плохо, школьная медсестра делала все возможное и невозможное. Врачи прибыли двумя каретами скорой помощи, но не удалось уберечь жизнь Вики, потому что у нее было больное сердце. Ребенок умер в классе, в начале урока", – рассказала заместитель директора Максимовского лицея Наталья Пелипенко.

Все произошло в кабинете украинского языка и литературы. Сейчас он закрыт и опечатан. В школе также объявили трехдневный траур: отменили уроки музыки и развлекательные мероприятия.

Смерть школьницы шокировала и детей, и учителей. "Вика была лучиком солнца в нашем классе. Всегда милая, приветливая, дружелюбная. Имела много друзей. Никогда и ни с кем не конфликтовала. Постоянно участвовала в жизни школы. Для детей в классе и для всей школы – это настоящее потрясение", – отметила классная руководительница умершей школьницы Татьяна Масляник.

Как рассказала подруга Виктории Мариенна Слюсаренко, девочке было плохо с самого утра: "Я видела, что с ней что-то не так. Первый урок. Она прошлась несколько метров, вернулась в класс и сидела. Перерыв между третьим и четвертым уроком длилась 20 минут. Она подошла ко мне, обняла и зашла в класс. Тогда мы все разошлись на уроки. Через 20 минут заходит девочка и говорит, чтобы на перерыв никто не выходил. Звонка не было. А потом мы узнали, что Вика подошла к парте и упала".

Также известно, что Вика жила вместе с тремя старшими сестрами на улице Чорновила, что рядом со школой. Ее мама ездила в Киев на заработки, деньги нужны были на операцию для Вики.

"Где-то два месяца назад она сказала, что ей надо заменить этот клапан на сердце. Она не ходила долго в школу. На 1 сентября ее не было, пришла только на второй месяц", – рассказала Мариенна.

Напомним, ранее в ровенской школе № 22 ученице девятого класса стало плохо на уроке. Девочку госпитализировали в больницу, но спасти ее жизнь медикам не удалось.

А в селе Пятидни Владимир-Волынского района Волынской области во время урока физкультуры в школе умерла первоклассница. Причиной трагедии стала сердечная недостаточность.

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