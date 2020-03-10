Подозрение на коронавирус: женщине в Житомире поставили опасный диагноз

В области на месяц ограничили все массовые мероприятия

У жительницы Житомирской области, которую на днях госпитализировали в городскую больницу №1 с подозрением на заражение COVID-19, этого вируса не обнаружили. Об этом сообщила заместитель председателя ОГА Наталья Остапченко во время брифинга.

Зампредседателя разъяснила, что женщина болеет гриппом типа А (H1N1).

"В случае с подозрением на коронавирус у жительницы области медики сработали профессионально и оперативно, отработали все необходимые меры. К счастью, лабораторно заболевание не подтвердили. Однако в области на один месяц ограничены все массовые мероприятия", – отметила Наталья Остапченко.

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Напомним, ранее мы рассказывали, как будут лечить зараженных в Житомирской области. Уже создали временную противоэпидемическую комиссию. Для лечения и изоляции зараженных выбрали городскую больницу №1. Ее уже обеспечили средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими средствами, медицинскими препаратами и оборудованием для диагностики.

Кроме того, в Черновцах с подозрением на коронавирус нового типа в больницу госпитализировали еще одного мужчину. На данный момент в больнице находятся трое пациентов, которых проверяют на коронавирусную инфекцию.

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