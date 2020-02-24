Погодный апокалипсис в Херсоне: ураганный ветер валит бигборды и светофоры (фото)

В городе уже упало много деревьев

В Херсоне, как и во многих регионах Украины, 24 февраля бушует непогода. По словам очевидцев, порывы ветра в городе достигают 25-30 м\c.

Как cooбщают местные жители в coцcетях, на прocпекте 200 лет Херcoна, у автoвoкзала упал бoльшoй тoпoль, перегoрoдив прoезжую чаcть.

Светoфop на пеpекpестке улиц Миpа и Унивеpситетскoй не сумел устoять и рухнул в лужу, нo пpoдoлжил свoю pабoту. К счастью, никтo из пpoхoжих не пoстpадал, сообщает "Любимый Херсон".

На Николаевском шоссе упал тополь, завалил столб и оборвал провода. Образовалась большая пробка, машины не могут проехать.

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Также порывов ветра не выдержал билборд. Он упал прямо возле магазина. К счастью, обошлось без пострадавших.

ЧП случилось и на улице Университетской. Там сломанная ветка встряла в лобовое стекло автомобиля. Очевидцы отмечают, ветка упала за сантиметр от головы женщины, которая была за рулем.

В свою очередь начальник Херсонского центра с гидрометеорологии Юрий Кирияк утверждает, что непогода продлится до вечера 24 февраля.

Напомним, на Одесскую область также обрушился сильнейший шторм. Ураганный ветер срывает из домов крыши и валит на дороги деревья.

А в Николаеве из-за шквального ветра рухнул понтонный мост через реку Ингул. Металлическая конструкция отделилась от бетонной части со стороны набережной и упала в воду. Также в городе упало много деревьев.

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