Покатался на беговеле: в Николаевской области трехлетний мальчик поставил на уши 100 человек

В Николаевской области, где недавно молния убила подростка, нашли и вернули домой трехлетнего мальчика, который на беговеле отошел от дома на четыре километра.

Сообщила в полицию об исчезновении внука бабушка. По ее словам, ребенок играл во дворе на "полицейском" беговеле и в какой-то момент исчез.

"Информация о розыске ребенка в с. Шестаково Николаевского района поступила в 16:30. В это же время весь гарнизон полиции был поднят на поиски – во главе с начальником ГУНП Александром Анохиным и заместителями. Всего к поискам присоединились около ста сотрудников, среди них кинологи со служебными собаками, оперативники, ювенальщики, сотрудники управления превентивной деятельности, групп реагирования, спецназовцы, нацгвардейцы и другие. На просьбу о помощи также откликнулись военнослужащие Николаевского гарнизона и военной службы правопорядка", – рассказали в Главном управлении полиции в Николаевской области.

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Для оперативного осмотра местности был поднят дрон. К счастью, вскоре ребенка заметили – малыш просто в тапочках прошел деревней около четырех километров.

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Полиция просит родителей быть внимательными и следить за своими детьми, закрывать ворота дворов в частных домах, если во дворе играют дети, а также ограничивать доступ к опасным объектам.

Напомним, ранее в Харьковской области нашли мертвой 6-летнюю девочку, которую почти сутки разыскивали в Золочевском районе.

"Девочку, которую почти сутки разыскивали в Харьковской области, нашли мертвой. По предварительным данным, ребенок умер от переохлаждения. Ее тело обнаружили на краю поля в восьми километрах от села Сосновка Золочевского района", – рассказали в региональном управлении полиции.

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А в Харькове пропала 16-летняя Анастасия Заблодская. Девушку ищут уже четвертые сутки.

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