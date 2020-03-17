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Полные автобусы пенсионеров и люди в масках: как проходит карантин в Житомире (фото)

17 марта, 16:57

Татьяна Очеретяна

18 марта в городе введут ограничения для общественного транспорта

В Житомире в связи с распространением коронавируса объявили карантин: закрываются все заведения, кроме аптек, продуктовых магазинов, банков и АЗС. Об этом сообщает Первый житомирский.

Уже с завтрашнего дня, 18 марта, введут ограничения и для транспорта: пригородные, междугородные и межобластные перевозки будут под запретом, а в городских – с ограниченным количеством людей. В маршрутках разрешается до 10 человек, в троллейбусах, трамваях и автобусах – до 20.

В больницах пока отменили плановые приемы и операции, пока что медики будут оказывать только неотложную помощь.

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В самом городе, как пишут на сайте, люди начали чаще говорить о вирусе и одевать на улице маски. В основном это маски, купленные в аптеках, но есть и марлевые, сделанные своими руками.

В аптеках приобрести защитные средства проблематично – в наличии масок нет. А если и привозят, то разбирают мгновенно, а цена выросла в несколько раз.

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На опубликованных фотографиях видно, что, несмотря на карантин, на улице находится много людей, а общественный транспорт забитый пенсионерами.

Напомним, в Житомире коронавирус заподозрили у 16-летнего студента. Парень учился в Польше, где и заболел. Такой случай расценивается как подозрительный на COVID-19.

Кроме того, стало известно, как похоронили умершую из-за коронавируса женщину в Житомирской области. Как оказалось, на церемонии погребения не было ее родственников.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Житомир карантин маска коронавирус

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