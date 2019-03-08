Полтавские мастера подарили онкобольным женщинам праздник весны

В Полтаве для женщин, которые борются со страшными болезнями, устроили праздник

Мастера красоты устроили праздник полтавским женщинам. Скриншот.

Полтавские мастера подарили онкобольным женщинам праздник весны //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/29e/4f9/5c829e4f9ee43.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/29e/4f9/5c829e4f9ee43.png 2019-03-08T19:02:01+02:00 Другие регионы В Полтаве для женщин, которые борются со страшными болезнями, устроили праздник

В Полтавской области мастера красоты устроили онкобольным женщинам праздник весны. Они устроили фотопроект для жительниц города, которые сумели побороть болезнь или продолжают бороться с раком.

Женщины – улыбчивы и жизнерадостны, а их воля и сила духа – поразительны. Они перенесли тяжелую болезнь или до сих пор борются с нею.

"Я, когда впервые глянула, я сказала: девочки, мне кажется, я похожа на какую-то актрису", – рассказала Ольга Калюжная, участница фотопроекта "Научи меня жить".

Женщины, участницы фотопроекта, который был основан местной парикмахершей Анной Бойко. К ней присоединились коллеги – визажисты и стилисты.

"Эмоции эти – это необычайно, как для участников, так и для нас. Они себя чувствуют такими королевами, принцессами", – объяснила она.

По словам Бойко, испытание тяжелой болезнью не только не сломило этих женщин, но, наоборот, они учат жить и других – радоваться каждому прожитому дню.

"Я каждый день с макияжем, я не опускаю рук и не даю себе опуститься, независимо от ситуации. Ну, прическа, с прической была давно, потому что прическа, после недавних прохождений химиотерапии, только начала отрастать", – отметила Наталья, участница фотопроекта "Научи меня жить".

В фотосессии принимают участие 11 полтавчанок. У каждой – свой невероятный образ.

"Дают нам возможность реализоваться и чувствовать себя такими как другие. Потому что зачастую люди считают себя не такими, как все", – отметила Инна Коростилева, участница фотопроекта.

Подарок от мастера – профессиональное портфолио.

"У меня просто чувство гордости переполняет за этих людей. Ты смотришь на них, и ты реально понимаешь, что когда у тебя все есть, то нужно быть этому благодарным", – заверил фотограф Александр Фостик.

Следующей весной фотопроект снова соберет заявки на участие, чтобы подарить день беззаботности и красоты тем, кто борется за свою жизнь.

Напомним, сегодня, 8 Марта, в Международный женский день, традиционно выросли продажи цветов. По данным аналитиков Pro-Consulting, на пять дней преддверия 8 Марта приходится от 12% до 15% годового объема продаж цветочной индустрии. В центре Киева сейчас активнее всего торгуют популярными розами, тюльпанами и мимозами.

При этом в конце февраля – начале марта в Украине продаются в основном импортные цветы, которые активнее всего везут из Нидерландов. По разным оценкам, доля импортных цветов в дни перед 8 Марта составляет до 70%.

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