Полтавские мастера подарили онкобольным женщинам праздник весны
В Полтаве для женщин, которые борются со страшными болезнями, устроили праздник
В Полтавской области мастера красоты устроили онкобольным женщинам праздник весны. Они устроили фотопроект для жительниц города, которые сумели побороть болезнь или продолжают бороться с раком.
Женщины – улыбчивы и жизнерадостны, а их воля и сила духа – поразительны. Они перенесли тяжелую болезнь или до сих пор борются с нею.
"Я, когда впервые глянула, я сказала: девочки, мне кажется, я похожа на какую-то актрису", – рассказала Ольга Калюжная, участница фотопроекта "Научи меня жить".
Женщины, участницы фотопроекта, который был основан местной парикмахершей Анной Бойко. К ней присоединились коллеги – визажисты и стилисты.
"Эмоции эти – это необычайно, как для участников, так и для нас. Они себя чувствуют такими королевами, принцессами", – объяснила она.
По словам Бойко, испытание тяжелой болезнью не только не сломило этих женщин, но, наоборот, они учат жить и других – радоваться каждому прожитому дню.
"Я каждый день с макияжем, я не опускаю рук и не даю себе опуститься, независимо от ситуации. Ну, прическа, с прической была давно, потому что прическа, после недавних прохождений химиотерапии, только начала отрастать", – отметила Наталья, участница фотопроекта "Научи меня жить".
В фотосессии принимают участие 11 полтавчанок. У каждой – свой невероятный образ.
"Дают нам возможность реализоваться и чувствовать себя такими как другие. Потому что зачастую люди считают себя не такими, как все", – отметила Инна Коростилева, участница фотопроекта.
Подарок от мастера – профессиональное портфолио.
"У меня просто чувство гордости переполняет за этих людей. Ты смотришь на них, и ты реально понимаешь, что когда у тебя все есть, то нужно быть этому благодарным", – заверил фотограф Александр Фостик.
Следующей весной фотопроект снова соберет заявки на участие, чтобы подарить день беззаботности и красоты тем, кто борется за свою жизнь.
Напомним, сегодня, 8 Марта, в Международный женский день, традиционно выросли продажи цветов. По данным аналитиков Pro-Consulting, на пять дней преддверия 8 Марта приходится от 12% до 15% годового объема продаж цветочной индустрии. В центре Киева сейчас активнее всего торгуют популярными розами, тюльпанами и мимозами.
При этом в конце февраля – начале марта в Украине продаются в основном импортные цветы, которые активнее всего везут из Нидерландов. По разным оценкам, доля импортных цветов в дни перед 8 Марта составляет до 70%.
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