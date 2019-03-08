Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,48
29,94
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Другие регионы

Полтавские мастера подарили онкобольным женщинам праздник весны

Сегодня, 19:02

В Полтаве для женщин, которые борются со страшными болезнями, устроили праздник

Мастера красоты устроили праздник полтавским женщинам. Скриншот
Мастера красоты устроили праздник полтавским женщинам. Скриншот.
Полтавские мастера подарили онкобольным женщинам праздник весны //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/29e/4f9/5c829e4f9ee43.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/29e/4f9/5c829e4f9ee43.png Другие регионы В Полтаве для женщин, которые борются со страшными болезнями, устроили праздник

В Полтавской области мастера красоты устроили онкобольным женщинам праздник весны. Они устроили фотопроект для жительниц города, которые сумели побороть болезнь или продолжают бороться с раком.

Женщины – улыбчивы и жизнерадостны, а их воля и сила духа – поразительны. Они перенесли тяжелую болезнь или до сих пор борются с нею.

"Я, когда впервые глянула, я сказала: девочки, мне кажется, я похожа на какую-то актрису", – рассказала Ольга Калюжная, участница фотопроекта "Научи меня жить".

Женщины, участницы фотопроекта, который был основан местной парикмахершей Анной Бойко. К ней присоединились коллеги – визажисты и стилисты.

"Эмоции эти – это необычайно, как для участников, так и для нас. Они себя чувствуют такими королевами, принцессами", – объяснила она.

По словам Бойко, испытание тяжелой болезнью не только не сломило этих женщин, но, наоборот, они учат жить и других – радоваться каждому прожитому дню.

"Я каждый день с макияжем, я не опускаю рук и не даю себе опуститься, независимо от ситуации. Ну, прическа, с прической была давно, потому что прическа, после недавних прохождений химиотерапии, только начала отрастать", – отметила Наталья, участница фотопроекта "Научи меня жить".

В фотосессии принимают участие 11 полтавчанок. У каждой – свой невероятный образ.

"Дают нам возможность реализоваться и чувствовать себя такими как другие. Потому что зачастую люди считают себя не такими, как все", – отметила Инна Коростилева, участница фотопроекта.

Подарок от мастера – профессиональное портфолио.

"У меня просто чувство гордости переполняет за этих людей. Ты смотришь на них, и ты реально понимаешь, что когда у тебя все есть, то нужно быть этому благодарным", – заверил фотограф Александр Фостик.

Следующей весной фотопроект снова соберет заявки на участие, чтобы подарить день беззаботности и красоты тем, кто борется за свою жизнь.

Напомним, сегодня, 8 Марта, в Международный женский день, традиционно выросли продажи цветов. По данным аналитиков Pro-Consulting, на пять дней преддверия 8 Марта приходится от 12% до 15% годового объема продаж цветочной индустрии. В центре Киева сейчас активнее всего торгуют популярными розами, тюльпанами и мимозами.

При этом в конце февраля – начале марта в Украине продаются в основном импортные цветы, которые активнее всего везут из Нидерландов. По разным оценкам, доля импортных цветов в дни перед 8 Марта составляет до 70%. 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег красота, Полтава, 8 Марта

Вы сейчас просматриваете новость " Полтавские мастера подарили онкобольным женщинам праздник весны". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Женщина – не кухонный комбайн": в регионах Украины прошли марши за гендерное равенство

Сегодня, 16:49

Мужчины тоже вышли на улицы, чтобы поддержать борьбу за равные права

Командующий ООС поздравил женщин-бойцов: Спасибо, что сменили модные каблуки на военные берцы

Сегодня, 14:29

Наев поблагодарил за службу женщин из Королевской бригады

Стала известна причина развода Ани Лорак

Что лечит калина в организме человека

В США оценили шансы России пробить сухопутный коридор в Крым

"Прощай, немытая Россия": Панин вновь оскандалился

Украинцев просят временно не ездить в Беларусь: названа причина

Широкая кость: 7 знаменитых красоток, которых красит полнота

Подводные камни установки счетчика

Россияне напуганы массовым наплывом китайцев в РФ

Алла Пугачева призналась, что серьезно больна

Отец троих детей узнал, что бесплоден и отсудил у жены $300 тысяч
Загрузка...

Получить на руки наличными можно будет только 15 тысяч гривен

Сегодня, 07:39

В Нацбанке хотят сократить расчеты наличными деньгами

Образование подорожает: какие новшества готовят для контрактников

Вчера, 07:39

Изменения для обучающихся на контракте могут вступить в силу с 2020 года

Доходы и траты украинцев: откуда берут деньги и что покупают

6 марта, 07:38

55% всех своих доходов украинцы получают от оплаты труда

О чем говорили на заседании Минобороны РФ и ждать ли Украине провокаций на границе: военные эксперты рассказали

6 марта, 07:00

Россия укрепляет округа на границе с Украиной. Эксперты — о вероятности наступления

В сети опубликовали личные данные предателей Украины

Идеальный вес женщины (таблица)

5 лучших мужей по знаку Зодиака: рейтинг идеальных спутников