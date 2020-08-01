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После выстрела прогремел взрыв: появилось видео ликвидации "полтавского террориста"

1 августа, 13:12

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Заложник успел убежать перед тем, как взорвалась граната

Министр внутренних дел Арсен Аваков показал, как ликвидировали "полтавского террориста" Романа Скрыпника. Видео он опубликовал на своей странице в Twitter.

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"Ночные события в Опошне. К сожалению, опять неадекватное поведение "полтавского террориста", который несколько дней скрывался. Вследствие слаженной работы полицейских – злоумышленник был ликвидирован снайпером и подорвался на собственной гранате. Спасибо полиции за профессиональную работу!" – написал глава МВД.

На видео видно, как мужчина стоял с заложником-полицейским, после чего снайпер выстрелил и "полтавский террорист" упал. Правоохранитель, который был в заложниках, едва успел отскочить от места инцидента перед тем, как у злоумышленника взорвалась граната.

Внимание! Видео 18+!

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Видео: Twitter/ Арсен Аваков

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Напомним, утром 23 июля в Полтаве на улице Остапа Вишни произошло ЧП – мужчина грозился взорвать гранату. Как рассказали в пресс-службе местной полиции, перед этим злоумышленник незаконно завладел транспортным средством. Пытаясь избежать ответственности, мужчина стал угрожать работникам полиции взрывом и захватил одного из них в заложники.

Как известно, силовики заявили, что "полтавского террориста" ликвидировали как особо опасного преступника.

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МВД Арсен Аваков террористы ликвидация
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