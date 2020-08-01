После выстрела прогремел взрыв: появилось видео ликвидации "полтавского террориста"

Заложник успел убежать перед тем, как взорвалась граната

Министр внутренних дел Арсен Аваков показал, как ликвидировали "полтавского террориста" Романа Скрыпника. Видео он опубликовал на своей странице в Twitter.

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"Ночные события в Опошне. К сожалению, опять неадекватное поведение "полтавского террориста", который несколько дней скрывался. Вследствие слаженной работы полицейских – злоумышленник был ликвидирован снайпером и подорвался на собственной гранате. Спасибо полиции за профессиональную работу!" – написал глава МВД.

На видео видно, как мужчина стоял с заложником-полицейским, после чего снайпер выстрелил и "полтавский террорист" упал. Правоохранитель, который был в заложниках, едва успел отскочить от места инцидента перед тем, как у злоумышленника взорвалась граната.

Внимание! Видео 18+!

Видео: Twitter/ Арсен Аваков

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Напомним, утром 23 июля в Полтаве на улице Остапа Вишни произошло ЧП – мужчина грозился взорвать гранату. Как рассказали в пресс-службе местной полиции, перед этим злоумышленник незаконно завладел транспортным средством. Пытаясь избежать ответственности, мужчина стал угрожать работникам полиции взрывом и захватил одного из них в заложники.

Как известно, силовики заявили, что "полтавского террориста" ликвидировали как особо опасного преступника.

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