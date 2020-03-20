После жалоб: в Житомире показали условия изоляции инфицированного коронавирусом (видео)

Вчера, 19 марта, в Житомире заражение коронавирусной инфекцией подтвердили у 56-летнего мужчины. В каких условиях проходит лечение инфицированного – показал мэр города Сергей Сухомлин.

"Сегодня были жалобы на содержание пациентов в больнице №1. Мы хотим показать условия, чтобы вы поделились и оценили", – заявил Сухомлин.

Видео: Сергей Сухомлин, Facebook

Зараженного изолировали в городской больнице №1. В медучреждении есть шесть боксов для инфицированных. По словам мэра, в прошлом году в этом отделении делали ремонт и условия в палатах хорошие.

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Также Сухомлин рассказал, что этот пациент пытался скрыть информацию о круге лиц, с которыми контактировал.

"К этому пациенту очень много вопросов. Он не хотел оставаться в больнице, скрывал информацию относительно круга лиц, с которыми контактировал. Мы уже выяснили, что он возил целую группу из Житомира в Австрии. Сейчас отрабатываем с полицией и СБУ список лиц, которые с ним возвращались", - отметил он.

Напомним, ранее мужчина, у которого подтвердили коронавирус, пожаловался на условия, в которых ему приходится жить в местной больнице.

Также мы рассказывали, что этот мужчина работает в турфирме и за рубежом находился вместе с группой туристов.

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