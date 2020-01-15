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Поймали с поличным: чиновник миграционной службы требовал взятку от иностранца

15 января, 13:41

Мужчине грозит до 10 лет за решеткой

Фото: zhit.gp.gov.ua

Фото: zhit.gp.gov.ua

В Житомирской области начальника райотдела миграционной службы поймали на крупной взятке. Он требовал деньги от иностранца.

Выяснилось, что чиновник вымогал от мужчины 1000 долларов США. За эти деньги он пообещал иностранцу оформить удостоверение на право временного проживания в Украине. Взяточника поймали с поличным.

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В пресс-службе прокуратуры Житомирской области рассказали, что сейчас решается вопрос о сообщении чиновнику о подозрении, избрании меры пресечения и отстранении его от должности. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что в 2019 году служба безопасности Украины заблокировала 497 проявлений коррупции среди чиновников. На коррупции были разоблачены чиновники разных уровней: от органов муниципальной и государственной власти до правоохранительных и военных структур.

Также мы писали, что закон об обличителях корупции вступил в силу, а это значит, что любой человек сможет заработать на коррупционерах. Но есть определенные условия.

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взятка чиновники задержание разоблачение миграционная служба житомирская область

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