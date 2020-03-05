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Поздно отреагировали: Зеленский хочет уволить руководителя полтавской СБУ

5 марта, 17:58

Татьяна Очеретяна

Глава государства считает, что спецслужбы поздно сработали в инциденте в Новых Санжарах

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал уволить начальника Управления Службы безопасности Украины в Полтавской области Евгения Борзилова из-за протестов в Новых Санжарах. Об этом он заявил во время визита в регион.

По словам главы государства, в инциденте, который две недели назад произошел в Новых Санжарах, косвенно виновато и полтавское управление СБУ.

"Местная СБУ отреагировала очень поздно на то, что готовились акции. И мы, как государство, не получили эту информацию. Уже сделали люди блокпосты, поджигали шины, и после этого приехала Нацгвардия, так как именно местная СБУ должна была сообщить. Человек, который занимает место здесь в областной СБУ... должны его заменить", – добавил Зеленский.

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Ранее Зеленский уволил главу Тернопольской ОГА Игря Сопеля "в связи с ситуацией, возникшей в Тернопольской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины".

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Напомним, протесты начались после того, как жители Новых Санжаров узнали, что эвакуированные из Китая украинцы будут проходить обсервацию в местном санатории. Люди жгли шины, перекрывали дороги в санаторий и дрались с правоохранителями.

Как сообщалось, после стычек в Новых Санжарах полиция открыла несколько уголовных производств, подозрения в организации протестов уже выдвинуты пяти человекам .

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СБУ увольнение протест Новые Санжары Владимир Зеленский Полтавская область

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