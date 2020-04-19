Пожары в Житомирской области: огонь мог перейти в Беларусь

В Житомирской области уже локализовано пять крупных пожаров, еще четыре в состоянии ликвидации, а ночью спасатели работали над тем, чтобы пожар не распространился на территорию Беларуси. Об этом сообщил председатель ГСЧС Николай Чечеткин во время заседания оперативного штаба в Овруче Житомирской области, сообщает Департамент коммуникации МВД.

Он отметил, что с 16 апреля на территории Житомирской области продолжаются пожары отдельными очагами общей площадью 4 тыс. 90 гектаров.

"Уже локализовано 5 крупных пожаров, 4 в состоянии ликвидации, именно здесь работают крупные пожарные самолеты Ан-32П. Ночью работали над тем, чтобы пожар не распространился на территорию Беларуси. Планируется, что сегодня удастся ликвидировать еще 2 пожара. Сегодня утром разведка отработала наиболее критический участок – определила координаты, и авиация ГСЧС отработает именно эту область", – отметил он.

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Чечеткин добавил, что вчера авиация ГСЧС осуществила 21 сброс воды, и благодаря этому удалось спасти четыре населенных пункта, сейчас там работает личный состав.

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"Также сегодня авиация будет работать на болотистой местности, где невозможно использовать наземную технику", - отметил Чечеткин.

Напомним, из-за пожаров в Житомирской области сгорели дотла 80 домов.

Впрочем, в ближайшие дни ситуация с лесными пожарами в Житомирской области будет полностью контролируемая.

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