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У Зеленского показали пожары в Житомирской области с высоты птичьего полета: фото

19 апреля, 16:06

Станислав Кожемякин

Руководитель ОПУ Андрей Ермак пролетел над горящими лесами Полесья

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак лично оценил масштабы лесных пожаров в Житомирской области.

Как сообщили в пресс-службе ОПУ, по поручению главы государства утром 19 апреля Ермак на вертолете облетел охваченные огнем районы. На борту его сопровождали секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов и глава МВД Арсен Аваков.

"Мы сделаем все, чтобы защитить людей и леса Украины от пожаров. Пострадавшие люди оперативно получают необходимую помощь", – сказал руководитель Офиса президента после этого.

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В Овруче состоялось заседание оперативного штаба, на котором выступили с докладами руководители местных ведомств.

В частности, в Нацполиции назвали главной версией возгорания обрыв линии электропередачи ветром. Но при этом следственно-оперативная группа изучает версию умышленного поджога.

Пожары тушат около сел Выступовичи, Первомайское и Текловка в Овручском и Народичском районах, а также в Народичском лесохозяйстве. В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что с огнем борются больше тысячи спасателей и работников Гослесагентства и больше 100 единиц техники.

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На данный момент в Житомирской области локализовано пять очагов горения, а в других четырех очагах пытаются ограничить распространение огня. Из-за возгорания пострадали 4390 га леса.

"В Чернобыльской зоне продолжается локализация четырех очагов, угрозы его распространения пока нет. К ликвидации пожара там привлекли больше 700 человек и больше 150 единиц техники. В частности, тяжелую технику ГСЧС и Вооруженных сил Украины, включая авиацию", – отметили в ОПУ.

Ермак передал лесникам, спасателям, нацгвардейцам и полицейским благодарность от Владимира Зеленского, отметив слаженность их действий. По его словам, для президента очень важно контролировать работу по минимизации последствий лесных пожаров.

Напомним, ранее спасатели объяснили, почему пожары в Житомирской области так долго тушат.

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Арсен Аваков лесные пожары житомирская область Андрей Ермак Офис президента

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