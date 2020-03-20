Правило 10 пассажиров не сработало: в Хмельницкой области люди забросали камнями маршрутку

В Хмельницкой области из-за ограничений в работе общественного транспорта люди забросали маршрутку сообщением "Должок-Каменец-Подольский" камнями. Таким образом люди отреагировали на отказ водителя перевезти больше десяти человек.

Инцидент произошел сегодня, 20 марта, около 8 утра в селе Должок Каменец-Подольского района.

"Перевозчик придерживался норм постановления Кабмина. После того, как люди продемонстрировали неадекватную реакцию, он принял решение снять все автобусы с маршрута и отказался в дальнейшем осуществлять перевозки. Удивляет также то, что интервал движения на этом маршруте составляет около 5 минут и об этом водитель уведомил остававшихся на остановке пассажиров", - рассказал председатель Каменец-Подольской РГА Анатолий Бернашевский.

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Разъяренные люди разбили окна автобуса и повредили его. Бернашевский отметил, что уже поручил сельскому голове и местным депутатам обойти дома людей и провести разъяснения с целью предотвращения подобных ситуаций.

"Если же такие вопиющие случаи будут повторяться, районная власть может прекратить движение транспорта", - добавил чиновник.

Ранее мы писали, что в Харькове по той же причине горожане разгромили трамвай.

Видео: ХС| Харьков/Telegram

Также ранее в сети появилось видео, как в столичном трамвае патрульный полицейский криком выгоняет людей из вагона.

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