Пропавшего на админгранице с Крымом военного ищут третьи сутки

Одна из версий, что его похитили

Пропавшего 30 мая на админгранице с Крымом украинского бойца до сих пор не нашли. По делу о гибели его сослуживца, военного 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, продолжаются следственные действия.

Об этом сообщил начальник пресс-службы Военной службы правопорядка ВСУ Владимир Потапов, пишет "Укринформ".

"Военнослужащего, который пропал 30 мая, по состоянию на сейчас пока что не нашли. Одна из версий, что его похитили, однако больше пока сказать ничего не могу, ведется следствие", – заявил Потапов.

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Также он не исключил, что СБУ может иметь больше информации.

Кроме того, он сообщил, что самоубийство другого военного 95 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, тело которого нашли накануне, 1 июня, – это лишь одна из версий трагедии.

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"Самоубийство – это одна из версий. Человек находился в районе выполнения задач по назначению, когда нашли тело. Военная прокуратура работает сейчас, продолжаются следственные действия", - сказал руководитель пресс-службы ВСП ВСУ.

Напомним, начальник службы по связям с общественностью командования десантно-штурмовых войск ВСУ майор Валентин Шевченко рассказал, что "особый состав, который задействован в несении службы в данном районе, имеет при себе оружие, боеприпасы и средства радиосвязи".

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Кроме того, СМИ сообщили, что после исчезновения военнослужащий еще выходил на связь.

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