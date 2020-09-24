Протесты в Новых Санжарах: двоим участникам беспорядков вынесли приговоры

Двое мужчин получили по пять лет лишения свободы условно

В Полтавской области суд Новых Санжар вынес приговоры двоим мужчинам, принимавшим участие в массовых беспорядках во время перевозки эвакуированных из Китая людей. Подсудимых приговорили к пяти годам лишения свободы с годичным испытательным сроком.

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Вердикты были опубликованы в Едином реестре судебных решений.

Ранее обвиняемые заключили с прокуратурой соглашения о признании вины, а судья, в соответствии с этими документами, назначил им довольно мягкое наказание.

Напомним, в феврале 2020 года в Новых Санжарах Полтавской области прошли акции против размещенияв Медицинском центре Национальной гвардии людей, эвакуированных из Китая. Местные жители считали, что медицинской центр не имеет соответствующего оборудования, а в случае вспышки коронавируса это станет настоящей катастрофой.

Позже стало известно, что за протестами местных стояли организаторы: часть людей среди протестующих опознали как бывших "фермеров" – они раньше протестовали возле Верховной Рады против открытия рынка земли.

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Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев в Новые Санжары

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