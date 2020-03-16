Пять подозрений на коронавирус в Житомирской области: что показали анализы

Новых лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Житомирской области по состоянию на утро 16 марта не зафиксировано. Об этом сообщает Житомирский областной лабораторный центр.

"По состоянию на 9:00 16 марта 2020 года в области зарегистрирован только один подтвержденный случай инфицирования коронавирусом – у 71-летней женщины из Радомышля, которая умерла 13 марта. Противоэпидемические мероприятия в очаге инфекции продолжаются", – передает пресс-служба Житомирской ОГА.

Отмечается, что всего в области были подозрения на коронавирус еще в пяти жителей из разных районов. Все они не подтвердились.

Реклама

Так, в конце прошлой недели к врачам со схожей с коронавирусной инфекцией симптоматикой обратились жители Бердичевского и Андрушевского районов. Однако вирусологические исследования не выявили COVID-19 у мужчин.

Также проверяли материалы больных с подозрением на коронавирус из Емильчинского и Хорошевского районов области.

В тренде На Донбассе не утихает вражеский огонь: ВСУ понесли потери

"За прошедшие сутки вирусологической лабораторией областного лабораторного центра проведено исследование трех больных с подозрением COVID-19 (Емильчинский район – 2 и Хорошевский район – 1). По результатам исследований диагноз COVID-19 не подтверждено. По состоянию на 9:00 16 марта 2020 года информации о других случаях с подозрением и материалы от больных не поступали", – говорится в сообщении лабораторного центра.

Напомним, ранее сообщалось, что коронавирус заподозрили у женщины в Чорткове (Тернопольская область). Она недавно гостила у своей дочери в Испании. Женщину госпитализировали с вокзала, после того, как ей внезапно стало плохо.

Всего, по состоянию на утро 16 марта, в Украине подтверждено пять случаев инфицирования коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама