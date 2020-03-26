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Работает в роддоме: стали известны подробности о заразившейся коронавирусом в Виннице

26 марта, 09:26

Татьяна Очеретяна

Женщина находится в состоянии средней тяжести

Первая заразившаяся коронавирусом в Винницкой области является жительницей областного центра. Пациентке 42 года, она работает медсестрой в Винницком роддоме №2. Об этом рассказал заведующий отделом эпиднадзора Винницкого областного лабораторного центра МЗ Степан Томин, пишут местные СМИ.

Уточняется, что в больницу горожанка обратилась самостоятельно. Сейчас она в состоянии средней тяжести находится на стационарном лечении в инфекционном отделении первой городской больницы.

Вместе с тем, заместитель директора Департамента здравоохранения Винницкой ОГА Надежда Марусяк рассказала, что винничанка почувствовала симптомы заболевания: температуру и кашель. Затем женщина ушла на больничный, однако 24 марта ее состояние ухудшилось и она вызвала "скорую".

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Экспресс-тест подтвердил заражение коронавирусом. На следующий день, 25 марта еще один тест в лаборатории Винницкого областного лабораторного центра Минздрава Украины подтвердил факт заболевания.

Сейчас женщина находится в инфекционном отделении Винницкой больницы №1.

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До госпитализации контактировала с гражданами, прибывшими из Польши. Также известно, что городской роддом, в котором работала женщина, закрыли на карантин, а помещения дезинфицировали. Отмечается, что все роженицы остались в роддоме, они находятся под наблюдением врачей.

Напомним, Министерство внутренних дел во время карантина готово контролировать перемещение граждан по телефонам, но делать этого не будет, поскольку это является нарушением конституционных прав.

В то же время полиция начнет проверять, насколько добросовестно самоизолируются украинцы . Проверки будут выборочными и спонтанными.

Также смотрите, как прожить карантин с пользой и без паники:

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Винница роддом карантин заражение коронавирус

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