Эвакуированной в Новые Санжары иностранке стало плохо: что случилось

Одной из иностранок, которую эвакуировали из охваченного вспышкой коронавируса Китая в Украину, понадобилась медицинская помощь в санатории Нацполиции в Полтавской области, куда ее поместили на обсервацию.

Как сообщил 23 февраля заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, накануне женщина обратилась с жалобами на боли в животе.

Осмотревшие ее медработники установили предварительный диагноз – обострение хронической гастроэнтерологической болезни.

Специалисты провели дополнительное обследование, диагностику и назначили лечение.

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"Врачи прибыли с передвижным аппаратом для проведения ультразвуковой диагностики и со специальными контейнерами для забора проб. Полтавские медики сработали оперативно. Зашли, осуществили медицинский осмотр и вышли из помещения обсерватора с соблюдением всех санитарных норм", – сказал замминистра.

Иностранке составили план лечения, назначили диетическое меню и оставили на наблюдение в обсервации. Сейчас она и остальные эвакуированные чувствуют себя хорошо.

В Минздраве подчеркнули, что состоянием на четвертый день обсервации ни у этой женщины, ни у остальных людей в обсервации никаких признаков острых респираторных заболеваний нет.

Как сообщали новости "Сегодня", основная группа украинцев из Уханя прибыла в Украину 20 февраля. Однако не все было гладко: из-за погоды самолет пришлось сначала посадить в Борисполе на дозаправку, после чего он отправился в Харьков. Но самое главное началось позже в Новых Санжарах (Полтавская область): местные жители пытались блокировать автобусы с украинцами и иностранцами, эвакуированными из Китая. Они забрасывали автобусы камнями, жгли баррикады и устраивали стычки с правоохранителями.

Все подробности того, как местные в Новых Санжарах протестуют против размещения в местном санатории эвакуированных из Китая людей, читайте в нашем текстовом онлайне.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев в Новые Санжары

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