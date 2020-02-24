Запрет на еду: куда денут продукты для эвакуированных в Новых Санжарах (видео)

Приносить еду запретили после того, как для одной из эвакуированных вызывали скорую

Эвакуированным в Новые Санжары продолжают приходить посылки. В частности, передают много книг, в том числе на английском и испанском языке. Об этом сообщает корреспондент новостей "Сегодня" Александр Махов, который вместе с эвакуированными из Китая 14 дней будет пребывать в обсервации.

По словам Александра, все книги уже разобрали. Кроме того, приходит много писем от неравнодушных людей со словами поддержки.

А вот еды в санитарии хватает.

"Продуктов у нас хватает, поэтому принято решение Красным Крестом и МОЗ передать их в ближайшие социальные учреждения. Тут, например, находится детский дом. Я так понимаю, что часть продуктов отдадут туда", – сообщил Александр.

По словам корреспондента новостей "Сегодня", в обсервации находятся 103 человека, никто из них не чихает, не кашляет, ни у кого нет повышенной температуры.

Также стало известно, что в ближайшее время из полтавского центра ВИЧ-СПИДА в санаторий должны передать партию презервативов.

Как сообщалось ранее, людям, которых эвакуировали из Китая в поселок Новые Санжары в Полтавской области, запретили передавать продукты питания от сочувствующих украинцев.

Об этом рассказал 23 февраля заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

"Нашим решением мы четко запретили поставки любой пищи в обсерватор. Потому что у нас обсервация острой респираторной вирусной инфекции, мы не хотим, чтобы у нас были еще обсервации диарейных заболеваний", – сказал Ляшко после того, как у иностранки в обсервации обострились болезни желудочно-кишечного тракта.

Напомним, что вместе с украинцами и иностранцами на 14-дневную обсервацию помещен и военный корреспондент новостей "Сегодня" Александр Махов.

На борту самолета из Уханя он был единственным представителем от украинских медиа. Вместе с нашими гражданами Александр пройдет весь цикл эвакуации, до последнего дня обсервации, и каждый день изнутри будет показывать все происходящее. Прямые включения и эксклюзивные репортажи в новостях "Сегодня" на телеканале "Украина" будут выходить в выпусках в 15:00, 19:00, 23:00.

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